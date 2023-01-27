В «Ювентусе» осознают, что Массимилиано Аллегри не будет работать с командой в долгосрочной перспективе. Уже сейчас туринский клуб подыскивает кандидатов на должность главного тренера команды.

Как сообщает Tuttojuve, фаворитом на пост наставника «Ювентуса» является Джан Пьеро Гасперини, который очень хорошо показывает себя в «Аталанте». Опытный специалист умеет добиваться успехов с молодыми командами, что привлекает «старую синьору».

Также «Ювентус» может снова пригласить в клуб Антонио Конте. Впрочем, для этого нынешний рулевой «Тоттенхэма» должен серьёзно подвинуться в запросах по заработной плате.