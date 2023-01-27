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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» продлит контракты с двумя футболистами

27 Января 2023 • 12:00 Комментировать

Защитник Маттео Дармиан и полузащитник Хакан Чалханоглу близки к пролонгации сотрудничества с миланским «Интером». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Новый контракт Дармиана с «нерадзурри» будет рассчитан до середины 2024 года. Трудовой договор будет предусматривать опцию пролонгации на один сезон. Его текущее соглашение истекает в конце нынешнего сезона.

Что касается Чалханоглу, то его текущий контракт истекает в 2024 году. Срок нового договора пока не разглашается.

После 19 туров Серии А миланский гранд набрал 37 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу Маттео Дармиан
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