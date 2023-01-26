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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин назвал лучшего тренера в своей карьере

26 Января 2023 • 07:39 Комментировать

Экс-нападающий московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Александр Кокорин назвал лучшего тренера в своей карьере. Он выделил португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша.

«У меня был вариант продолжения карьеры в «Марселе». Однако сделка сорвалась из-за финансового фэйр-плей. Тогда команду тренировал Андре Виллаш-Боаш. Могу назвать его лучшим наставником в своей карьере. Это прекрасный человек и отличный тренер», - цитирует Александра Footmercato.

В нынешнем сезоне Кокорин выступает на правах аренды за кипрский «Арис». Россиянин принял участие в 14 матчах, в которых отметился шестью забитыми мячами (два – с пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Андре Виллаш-Боаш
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