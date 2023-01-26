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Чемпионат Италии. Серия А

Французский клуб подписал вратаря «Интера» официально

26 Января 2023 • 06:05 Комментировать

25-летний румынский голкипер Ионуц Раду покинул миланский «Интер» и перебрался во Францию. Новым местом работы вратаря стал «Осер», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стороны заключили арендное трудовое соглашение, которое рассчитано до окончания нынешнего сезона. Напомним, что текущую кампанию Раду начинал в аренде за «Кремонезе», за который провел десять поединков во всех турнирах, пропустив 21 мяч.

Срок действующего контракта румынского вратаря с миланским топ-клубом рассчитан до 2024 года. Согласно оценке журналистов портала Transfermarkt, стоимость Раду составляет 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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