Вьери: «Милану» потребуется чудо»

«Милан» неудачно закончил первый круг, в девятнадцатом круге команда проиграла «Лацио» с разгромным счетом, и сейчас действующий чемпион Италии уступает «Наполи» уже двенадцать очков. Бывший футболист клуба Кристиан Вьери считает, что помочь «Милану» выиграть титул может только чудо.

- «Милану» теперь поможет только чудо. Удивительно, что при таких неудачах он все еще остается вторым. Состав «Милана» хуже, чем у «Интера», «Наполи» и «Ювентуса». Я считаю, что команда угодила в физическую яму. Дзаньоло не нужен «Милану», я бы не взял его даже бесплатно, - цитирует слова бывшего футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.