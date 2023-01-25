«Сампдория» заинтересована в бывшем полузащитнике «Баварии»

Клуб Серии А «Сампдория» заинтересован в подписании бывшего полузащитника «Баварии» Микаэля Кюизанса, ныне выступающего за команду второго по значимости итальянского дивизиона «Венецию». Об этом информирует журналист Джанлука ди Марцио.

Сообщается, что «Сампдория» и «Венеция» уже находятся на стадии активных переговоров, речь идёт о дорогостоящей аренде. «Моряки» будут обязаны выкупить француза, если в течение сезона будут выполнены определённые условия.

23-летний французский полузащитник Микаэль Кюизанс забил два гола и сделал две результативные передачи в Серии B в нынешнем сезоне.