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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» заинтересована в бывшем полузащитнике «Баварии»

25 Января 2023 • 23:06 Комментировать

Клуб Серии А «Сампдория» заинтересован в подписании бывшего полузащитника «Баварии» Микаэля Кюизанса, ныне выступающего за команду второго по значимости итальянского дивизиона «Венецию». Об этом информирует журналист Джанлука ди Марцио.

Сообщается, что «Сампдория» и «Венеция» уже находятся на стадии активных переговоров, речь идёт о дорогостоящей аренде. «Моряки» будут обязаны выкупить француза, если в течение сезона будут выполнены определённые условия.

23-летний французский полузащитник Микаэль Кюизанс забил два гола и сделал две результативные передачи в Серии B в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сампдория Венеция Микаэль Кюизанс Трансферы футбола - зима 2023
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