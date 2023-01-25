​«Реал» определил трансферную цель на лето

В летнее трансферное окно «Реал» рассчитывает усилить позицию правого защитника. Как сообщает Calciomercatoweb, в качестве приоритетного кандидата на эту позицию мадридский гранд рассматривает Дензела Дюмфриса. «Сливочные» будут пытаться осуществить трансфер нидерландца по завершению сезона.

Отмечается, что «Интер» оценивает 26-летнего Дензела Дюмфриса в 40 миллионов евро.

За «Интер» Дензел Дюмфрис выступает с августа 2021 года. С тех пор нидерландский защитник провёл за миланскую команду 68 матчей, в которых забил семь голов и отдал десять голевых передач на партнёров.