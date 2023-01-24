Каррера: «До сих пор не понимаю, почему Кокорину не давали играть в «Фиорентине»

Бывший рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал недавний дубль Александра Кокорина за кипрский «Арис». Напомним, Кокорин вчера поразил ворота «Аполлона» в рамках чемпионата республики.

«Кокорин - отличный игрок, всегда мне нравился. Я до сих пор не знаю и не понимаю, почему ему не давали больше времени в «Фиорентине». Получается, не оправдывал ожидания главного тренера», - цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Теперь у Кокорина – семь голов и три ассиста за первые полгода в «Арисе» из Лимасола, в этот солнечный город россиянин перебрался в рамках летнего трансферного окна из «Фиорентины».