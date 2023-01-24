«Интер» сдал игрока в аренду «Монце»

Аргентинский полузащитник «Интера» Франко Карбони, который провел первую половину сезона в составе «Кальяри», продолжит выступления уже в «Монце» - владебщий правами на него «Интер» пересдал Карбони в аренду. При этом клуб Берлускони и Галлиани договорился о долгосрочной аренде - 19-летний игрок проведет в «Монце» следующие полтора года. За взрослый «Интер» Франко успел отыграть в одном матче.

Владелец двойного гражданства, Карбони успел сыграть за сборную Италии U18, но потом предпочел податься в аргентинскую национальную команду и уже сыграл две игры в сборной Аргентины U20. На клубном уровне успел поиграть еще за аргентинский «Ланус», а также итальянскую «Катанью».