Кокорин сообщил о желании вернуться в Серию А

Российский форвард Александр Кокорин сейчас неплохо показывает себя в «Арисе» на Кипре. Права на 31-летнего футболиста принадлежат «Фиорентине». Кокорин ответил на вопрос, хочет ли он вернуться в чемпионат Италии.

«Конечно, я хочу вернуться в Серию А. Но если возвращаться, то играть. Если я не буду играть в «Фиорентине», то, очевидно, мне придётся выбирать что-то другое», - рассказал Кокорин в ходе интервью для Foot Mercato.

Действующий контракт Александра Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до средины 2024 года. За итальянский клуб россиянин провёл 11 матчей. Результативными действиями Кокорин не отмечался.