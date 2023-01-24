​Амрабат посетил матч «Барселоны»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат посетил воскресный матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Хетафе». О том, что 26-летний марокканец находился на «Камп Ноу», рассказывает Relevo.

Отмечается, что Софьян Амрабат не встречался с руководителями «Барселоны». Как известно, слухи активно связывают полузащитника с каталонским клубом.

Софьян Амрабат хорошо показал себя на чемпионате мира в Катаре. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают марокканского полузащитника в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет подписывать новичков в зимнее трансферное окно из-за текущей финансовой ситуации.