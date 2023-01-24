​Роналду и Сарри – в списке тех, кого могут наказать в рамках дела «Ювентуса»

Расследование финансовых махинаций в отношении «Ювентуса» продолжается. В настоящий момент идёт разбирательство по поводу предполагаемых тайных, в обход финансовой ведомости, выплатах игрокам заработной платы.

Как сообщает в социальных сетях журналист Паоло Зилиани, есть информация, что 23 человека в сезоне 2019/2020 и 17 человек в сезоне 2020/2021 согласились пойти на получение зарплаты «в конвертах». Их могут дисквалифицировать как минимум на месяц, даже несмотря на тот факт, что кто-то уже не представляет «Ювентус».

В списке можно заметить Криштиану Роналду, Маурицио Сарри, Леонардо Бонуччи и многих других.