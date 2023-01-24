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Чемпионат Италии. Серия А

​Роналду и Сарри – в списке тех, кого могут наказать в рамках дела «Ювентуса»

24 Января 2023 • 14:23 Комментировать (1)

Расследование финансовых махинаций в отношении «Ювентуса» продолжается. В настоящий момент идёт разбирательство по поводу предполагаемых тайных, в обход финансовой ведомости, выплатах игрокам заработной платы.

Как сообщает в социальных сетях журналист Паоло Зилиани, есть информация, что 23 человека в сезоне 2019/2020 и 17 человек в сезоне 2020/2021 согласились пойти на получение зарплаты «в конвертах». Их могут дисквалифицировать как минимум на месяц, даже несмотря на тот факт, что кто-то уже не представляет «Ювентус».

В списке можно заметить Криштиану Роналду, Маурицио Сарри, Леонардо Бонуччи и многих других.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Леонардо Бонуччи Маурицио Сарри
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Комментарии (1)
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Alex1972
24 Января 2023 в 15:16
В камеру всех... К Алвесу... В домино будут резаться... " Ты, это, тавойт, не безобразничай..".. А-ха-ха-ха...
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