В «Венеции» высказались о будущем Черышева

Футбольный функционер Давиде Брендолин, занимающий пост спортивного директора «Венеции», поделился мнением касательно возможного расставания с российским полузащитником Денисом Черышевым.

«Если есть клуб, готовый принять Дениса, то думаю, мы можем сделать трансфер. Зимой или летом - пока мы не знаем, когда россиянин может совершить переход. Пока предложений по Черышеву нет», - передает слова Брендолина издание Sport24.

В текущем сезоне Черышев принял участие в десяти поединках за «Венецию», в которых отметился с тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.