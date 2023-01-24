Экс-клуб Дзюбы усилится полузащитником «Милана»

Хавбек лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко, который сейчас играет на правах аренды за «Милан», близок к переходу в турецкий клуб «Адана Демирспор». Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

По данным инсайдера, 28-летний полузащитник подпишет с турками долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2026 года. Заработная плана Бакайоко составит три миллиона евро.

В текущем сезоне Тьемуэ не провел ни одного матча за «россонери». Полноценный контракт полузащитника принадлежит лондонскому «Челси». Соглашение рассчитано до лета 2024 года.