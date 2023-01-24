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Экс-клуб Дзюбы усилится полузащитником «Милана»

24 Января 2023 • 11:33 Комментировать

Хавбек лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко, который сейчас играет на правах аренды за «Милан», близок к переходу в турецкий клуб «Адана Демирспор». Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

По данным инсайдера, 28-летний полузащитник подпишет с турками долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2026 года. Заработная плана Бакайоко составит три миллиона евро.

В текущем сезоне Тьемуэ не провел ни одного матча за «россонери». Полноценный контракт полузащитника принадлежит лондонскому «Челси». Соглашение рассчитано до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Адана Демирспор Тьемуэ Бакайоко Трансферы футбола - зима 2023
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