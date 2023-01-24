«Интер» сплавил румынского вратаря Раду в «Осер»

Мы уже сообщали о том, что румынский вратарь Ионуц Раду не пришелся ко двору и в аутсайдере итальянского чемпионата «Кремонезе» - со словами «спасибо, но он нам не нужен» нефартового голкипера вернули в «Интер».

Но теперь нашлось новое рабочее место для Раду, тоже в стане аутсайдера, но не итальянского, а французского чемпионата. Об этом общественности сообщил известный итальянской журналист Джанлука ди Марцио. Однако приводить финансовые или другие подробности соглашения миланского гранда с чемпионом Франции 1996 года он не стал.

Что ж, пожелаем Раду удачи в новых обстоятельствах! А «Осеру» - терпения!