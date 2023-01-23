«Марсель» завершает трансфер Илича, серб обойдётся французам в 15 млн евро

Французский «Марсель» завершает трансфер молодого серба из «Вероны» Ивана Илича. Он играет в полузащите аутсайдера Серии А.

Французский гранд готов заплатить за игрока 15 млн евро, ещё 3 млн – в качестве бонусом, пишет инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отметим, что в текущем сезоне у молодого игрока 11 выходов на поле, в которых он единожды отдал ассист. Стоит игрок, по версии авторитетного портала Transfermarkt, 13 млн евро.

Напомним, ранее французы подписали более звёздного полузащитника из Серии А – в клуб из «Аталанты» перебрался украинец Руслан Малиновский, который уже дебютировал за новый клуб.