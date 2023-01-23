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Орещук: «На месте Кокорина я бы остался на Кипре»

23 Января 2023 • 17:56 Комментировать

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о будущем российского нападающего Александра Кокорина. В нынешнем сезоне форвард выступает за кипрский «Арис».

«Для семьи жизнь на Кипре - это кайф. Наверное, на его месте я бы тоже остался на Кипре. Ничего в этом сверхъестественного я не вижу», - передает слова функционера «Спорт день за днём».

Арендное соглашение 31-летнего нападающего с «Арисом» рассчитано до завершения нынешнего сезона. Полноценный контракт россиянина принадлежит «Фиорентине».

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра Кокорин забил четыре мяча в 13 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Роман Орещук
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