«Интер» предложил новый контракт де Врею

Руководство миланского «Интера» планирует сохранить в команде нидерландского защитника Стефана де Врея. Как стало известно журналистам Football-Italia, «нерадзурри» подготовили для 30-летнего футболиста двухлетнее соглашение с окладом в размере 3,8 миллиона евро в год.

Срок действующего контракта между сторонами истекает летом текущего года. За миланский коллектив Стефан выступает с июля 2018 года. Его рыночный ценник – 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник провел 12 поединков, в которых отметился одним голом и получил одну желтую карточку.