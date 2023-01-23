Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» принял решение по трансферу Деста

23 Января 2023 • 16:41 Комментировать

Руководство «Милана» приняло решение относительно будущего американского защитника Серджино Деста, ныне выступающего за «россонери» на правах аренды.

Как стало известно журналистам La Gazzetta dello Sport, итальянский гранд не станет выкупать 22-летнего футболиста за 20 миллионов евро, которые предусмотрены в качестве отступных.

Американский футболист связан трудовыми обязательствами с «сине-гранатовыми» до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Серджино принял участие в 13 поединках за миланский коллектив, в которых не отметился результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Серджино Дест
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.01.23 в 20:30
Болонья Болонья
Кремонезе Кремонезе
1.99 3.55 3.90
Видео
23.01.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Эмполи Эмполи
1.22 7.60 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Января
16:41 · Италия. Серия А
«Милан» принял решение по трансферу Деста
16:25 · Англия. Премьер-лига
Сарри интересен трём клубам из АПЛ
16:05 · Италия. Серия А
Жиру: «Хочу продлить контракт с «Миланом» 1
15:18 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист: «Захарян намного талантливее Сперцяна»
14:12 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет купить Шкриньяра зимой за 20 миллионов евро
13:48 · Италия. Серия А
Голлини может перейти в «Наполи»
13:09 · Россия. Премьер-лига
В «Лацио» прокомментировали информацию об интересе к Сперцяну 1
12:14 · Италия. Серия А
Дани Алвес соврал в суде по поводу своей зарплаты в «Пумас» 2
11:16 · Италия. Серия А
Локателли признался, что на «Ювентус» повлияла ситуация со снятием очков
10:34 · Италия. Серия А
Жиру высказался о своём будущем в сборной Франции
09:19 · Италия. Серия А
Ди Мария не планирует покидать «Ювентус»
08:19 · Италия. Серия А
Фанаты «Ювентуса» угрожали смертью главе футбола Италии после санкций 1
08:07 · Англия. Премьер-лига
У Дзаньоло есть два варианта продолжения карьеры
03:45 · Италия. Серия А
«Ювентус» впервые с 1988 года пропустил восемь мячей за два матча Серии А
03:24 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес попал в сборную FIFA23
Все новости
Рекомендуем