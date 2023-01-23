«Милан» принял решение по трансферу Деста

Руководство «Милана» приняло решение относительно будущего американского защитника Серджино Деста, ныне выступающего за «россонери» на правах аренды.

Как стало известно журналистам La Gazzetta dello Sport, итальянский гранд не станет выкупать 22-летнего футболиста за 20 миллионов евро, которые предусмотрены в качестве отступных.

Американский футболист связан трудовыми обязательствами с «сине-гранатовыми» до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Серджино принял участие в 13 поединках за миланский коллектив, в которых не отметился результативными действиями.