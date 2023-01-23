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Чемпионат Италии. Серия А

Дани Алвес соврал в суде по поводу своей зарплаты в «Пумас»

23 Января 2023 • 12:14 Комментировать

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес предоставил суду ложные данные по поводу своей зарплаты в мексиканском «Пумас». Напомним, футболиста подозревают в изнасиловании девушки в ночном клубе.

По информации от El Pais, во время судебного заседания, судья попросил Алвеса предоставить данные о зарплате в «Пумас». Бразилец сказал, что зарабатывал в мексиканском клубе 30 тысяч евро в месяц. Тем не менее, приобщённая к делу копия контракта показала, что на самом деле Алвес зарабатывал в «Пумас» 300 тысяч евро в месяц.

Напомним, недавно мексиканский «Пумас» официально объявил о расторжении контракта с Алвесом. В мае футболисту исполнится 40 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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