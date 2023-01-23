Фанаты «Ювентуса» угрожали смертью главе футбола Италии после санкций

Болельщики туринского «Ювентуса» были разгневаны санкциями в отношении клуба. Со «старой синьоры» сняли 15 баллов за финансовые махинации.

Как стало известно ANSA, после внесения вердикта фанаты команды начали угрожать смертью президенту федерации футбола страны Габриэлю Гравине.

«Ювентус» обвинили в фиктивном приросте капитала, а именно в завышении трансферной стоимости футболистов и занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат.

После 19 туров «Юве» с 23 очками занимает лишь девятое место в турнирной таблице Серии А.