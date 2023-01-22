​Каррера отреагировал на возможное отстранение «Ювентуса» от еврокубков

С «Ювентуса» сняли 15 очков из-за финансовых махинаций, но этим дело может не ограничиться. В прессе появилась информация о том, что дело может дойти даже до временного отстранения «старой синьоры» от еврокубков. Комментарий на этот счёт дал тренер Массимо Каррера, который в своё время работал в «Ювентусе».

«Если бы это произошло, было бы невероятно тяжело. Однако уверен, что «Ювентус» смог бы правильно отреагировать на сложившуюся ситуацию. Им пришлось бы перестроить всю команду, начать всё с нуля», - высказался Каррера, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в России Массимо Каррера известен по работе в «Спартаке».

После снятия 15 зачётных баллов «Ювентус» опустился на десятое место в турнирной таблице Серии А.