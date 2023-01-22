Таккинарди - о штрафе «Ювентуса»: «Это позор»

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Алессио Таккинарди возмущен штрафом в 15 очков, который вынесли туринскому гранду. Он считает это постыдным.

- Это стыд и позор. То, как это было сделано, когда это было сделано. Никто не пояснил, почему именно 15 очков. Почему не девять, как просило обвинение, и почему тогда уже не все тридцать очков, если уж обвинения были столь жесткими? - цитирует слова Таккинарди La Stampa.

Напомним, что Алессио Таккинарди выступал в составе «Ювентуса» в 90-е года, вместе с клубом он выиграл последнюю в его истории Лигу чемпионов - это было в 1996- году в Риме.