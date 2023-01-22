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Чемпионат Италии. Серия А

​«Реал» предложит 60 млн евро за Осимхена слухи

22 Января 2023 • 15:26 Комментировать

«Реал» ищет нападающего, который в долгосрочной перспективе заменит Карима Бензема. Одним из кандидатов является Виктор Осимхен из «Наполи». Как сообщает El Nacional, первое предложение «сливочных» будет составлять около 60 миллионов евро. Тем не менее, клуб Серии А хочет выручить за нигерийца 80 миллионов евро или даже больше.

Виктор Осимхен выступает за «Наполи» с осени 2020 года после трансфера из «Лилля». 24-летний нападающий провёл за итальянский клуб 81 официальных матч, в которых забил 42 гола и отдал 13 результативных передач на партнёров.

«Наполи» на текущий момент уверенно лидирует в чемпионате Италии.

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Реал Мадрид Наполи Виктор Осимхен Трансферы футбола - зима 2023
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