«Ювентус» могут отстранить от еврокубков

На днях «Ювентус» столкнулся с серьёзным наказанием – у клуба отняли 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций в виде завышения доходов в ведомостях. Разбирательство ещё не завершилось, и туринцы могут столкнуться с новыми санкциями, если будет доказано, что они тайно платили зарплату футболистам в период пандемии.

УЕФА со своей стороны тоже может наказать «старую синьору». При выявлении фактов тайных выплат футболистам УЕФА пересмотрит мировое соглашение за несоблюдение правил финансового фэйр-плей, согласно которому клуб штрафовали на 3,5 миллиона евро. Сумма штрафа может вырасти до 23 миллионов евро, плюс «Ювентус» могут отстранить на сезон или более от еврокубков, когда они туда попадут. Об этом рассказывает La Gazzetta dello Sport.