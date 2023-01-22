Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» могут отстранить от еврокубков

22 Января 2023 • 14:04 Комментировать

На днях «Ювентус» столкнулся с серьёзным наказанием – у клуба отняли 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций в виде завышения доходов в ведомостях. Разбирательство ещё не завершилось, и туринцы могут столкнуться с новыми санкциями, если будет доказано, что они тайно платили зарплату футболистам в период пандемии.

УЕФА со своей стороны тоже может наказать «старую синьору». При выявлении фактов тайных выплат футболистам УЕФА пересмотрит мировое соглашение за несоблюдение правил финансового фэйр-плей, согласно которому клуб штрафовали на 3,5 миллиона евро. Сумма штрафа может вырасти до 23 миллионов евро, плюс «Ювентус» могут отстранить на сезон или более от еврокубков, когда они туда попадут. Об этом рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус УЕФА
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16 мин
Сампдория Сампдория
Удинезе Удинезе
0
0
3.75 3.50 2.04
Видео
22.01.23 в 17:00
Монца Монца
Сассуоло Сассуоло
2.50 2.95 3.25
Видео
22.01.23 в 20:00
Специя Специя
Рома Рома
5.00 3.95 1.71
Видео
22.01.23 в 22:45
Ювентус Ювентус
Аталанта Аталанта
2.05 3.50 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Января
14:31 · Италия. Серия А
Булыкин: «Алексей Миранчук может стать одним из лидеров «Торино»
14:22 · Италия. Серия А
Колыванов — об Алексее Миранчуке: «Он чувствует себя лидером в «Торино»
14:01 · Италия. Серия А
PARI: «Аталанта» не сможет обыграть «Ювентус» вслед за «Наполи»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Зиеш может перейти в клуб Моуринью
13:18 · Италия. Серия А
Павлюченко: «Алексей Миранчук – молодец, дай бог, чтобы он забивал и прогрессировал»
13:12 · Италия. Серия А
Капелло считает, что многие клубы Серии А следят за Миранчуком
12:53 · Италия. Серия А
Сенников — о голе Миранчука «Фиорентине»: «Все знают, что левая нога у него очень хорошая»
12:26 · Италия. Серия А
Главный тренер «Ариса» Шпилевский заявил, что хочет сохранить Кокорина в клубе
12:16 · Италия. Серия А
Агент — о голе Алексея Миранчука «Фиорентине»: «Он забил классный гол, в своём стиле» 1
12:09 · Италия. Серия А
Сёмин: По Миранчуку видно, что он получает удовольствие от игры в «Торино»
09:48 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ювентуса» отреагировал на суровое наказание клуба
09:42 · Италия. Серия А
Тедеско может возглавить «Фиорентину»
09:21 · Италия. Серия А
Григорян — о голе Миранчука в ворота «Фиорентины»: Миранчук наносит дальние удары практически без замаха
08:40 · Италия. Серия А
Спаллетти стал рекордсменом Серии А
08:17 · Италия. Серия А
«Рома» нацелилась на бывшего игрока «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем