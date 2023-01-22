Экс-игрок «Ювентуса» отреагировал на суровое наказание клуба

Экс-футболист туринского «Ювентуса» Алессио Таккинарди высказался о наказании «старой синьоры». С клуба сняли 15 баллов за финансовые махинации.

«Это позорное решение в отношении «Ювентуса». Другие клубы тоже получают прирост капитала, это тоже скандально и как минимум может быть расследовано. Справедливость еще сделает свое дело. Я прекрасно знаком с семьей Аньелли. Они достигли всего благодаря усердной работе», - передает слова Алессио инсайдер Альфредо Педулла.

После снятия 15 очков «старая синьора» опустилась на десятое место в турнирной таблице Серии А и отстает от лидирующего «Наполи» на 28 баллов.