Спаллетти стал рекордсменом Серии А

В рамках 19-го тура чемпионата Италии «Наполи» встречался с «Салернитаной». Неаполитанский клуб отпраздновал уверенную победу со счетом 2:0.

Стоит отметить, что этот триумф стал для главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти 276-м в Серии А. Таким образом, 63-летний специалист стал лидером среди наставников по победам в чемпионате страны.

Лучано занял пост главного тренера «Наполи» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2023 года.

После 19 туров Серии А неаполитанцы набрали 50 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 12 очков.