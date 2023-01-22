Оддо: «Понятно, что от «Милана» сейчас уже ждут больше»

Воспитанник и бывший футболист «Милана» Массимо Оддо поделился своим мнением о спаде в игре своего экс-клуба - «Милан» дважды подряд сыграл вничью в чемпионате и с треском проиграл Суперкубок Италии. Он считает, что спады в игре любой команды вполне логичны, это неизбежно, особенно когда от команды начинают ждать большего.

- Яне хотел бы драматизировать ситуацию. Пальцем тыкать легко. «Милан» - это молодой проект. Когда команда выигрывает Скудетто, ожидания автоматически становятся больше. Но ставить под сомнение проект точно не стоит, - цитирует слова бывшего футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.