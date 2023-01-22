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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Лоренцо забил свой первый гол за почти два года

22 Января 2023 • 03:31 Комментировать

В матче девятнадцатого тура лидер итальянского чемпионата «Наполи» обыграл «Салернитану», достигнув показателя в 50 набранных за первый круг очков, чего ранее удавалось только «Ювентусу» и «Интеру». Один из мячей в этом матче забил капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо, который, как выяснилось, отличился впервые с марта 2021 года.

Тогда он забил гол в ворота «Сассуоло», это случилось 3 марта. Таким образом, ди Лоренцо не забивал в чемпионате почти два года.

В следующем туре «Наполи» примет дома «Рому», это случится 29 января в рамках двадцатого тура итальянского чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Джованни Ди Лоренцо
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