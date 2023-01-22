Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Благодаря голу Миранчука «Торино» выиграл во Флоренции впервые с 1976 года!

22 Января 2023 • 03:17 Комментировать

В матче девятнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Торино» благодаря голу российского полузащитника Алексея Миранчука одержал победу во Флоренции. И ее с полным на то правом можно назвать исторической.

Во-первых, это была первая победа «Торино» во Флоренции в 21-м веке. Впрочем, что там 21 век!? «Торино» не выигрывал в гостях у «Фиорентины» с 31 октября 1976 года - по сути, целых полвека! Тогда туринцы также победили с минимальным счетом - 1:0.

В следующем туре команде Миранчука снова предстоит сыграть на выезде - но уже с «Эмполи», это случится через неделю, 28 января. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Фиорентина Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Торино Торино
0
1
2.10 3.40 3.90
Видео
22.01.23 в 14:30
Сампдория Сампдория
Удинезе Удинезе
3.75 3.50 2.04
Видео
22.01.23 в 17:00
Монца Монца
Сассуоло Сассуоло
2.50 2.95 3.25
Видео
22.01.23 в 20:00
Специя Специя
Рома Рома
5.00 3.95 1.71
Видео
22.01.23 в 22:45
Ювентус Ювентус
Аталанта Аталанта
2.05 3.50 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Января
04:02 · Италия. Серия А
Оддо: «Понятно, что от «Милана» сейчас уже ждут больше»
03:44 · Италия. Кубок
«Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии в шестнадцатый раз подряд - это рекорд
03:31 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо забил свой первый гол за почти два года
03:17 · Италия. Серия А
Благодаря голу Миранчука «Торино» выиграл во Флоренции впервые с 1976 года!
03:02 · Италия. Серия А
«Он может стать великим» - Оддо нахваливает Леау
02:35 · Италия. Серия А
Гасперини прокомментировал интерес к Сапате
02:12 · Италия. Серия А
Наставник «Торино» оценил игру Миранчука против «Фиорентины»
01:33 · Италия. Серия А
Амброзини: «Наполи» умеет побеждать даже в неудачные для себя дни»
01:04 · Италия. Серия А
Куадрадо: «Ювентус» продолжит бороться»
00:55 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо рассказал, в чём секрет успеха «Наполи»
00:43 · Италия. Серия А
Чудо-гол Алексея Миранчука позволил «Торино» победить во Флоренции 1
00:23 · Италия. Серия А
Миранчук стал четвёртым российским бомбардиром в истории Серии А
21 Января
23:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» надеется подписать двух дорогостоящих новичков, чтобы убедить Конте остаться слухи
23:11 · Италия. Серия А
Дзаньоло предложен «ПСЖ» 2 слухи
22:55 · Италия. Серия А
Спаллетти – о борьбе за чемпионство: «Наполи» имеет беспрецедентную возможность»
Все новости
Рекомендуем