Благодаря голу Миранчука «Торино» выиграл во Флоренции впервые с 1976 года!

В матче девятнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Торино» благодаря голу российского полузащитника Алексея Миранчука одержал победу во Флоренции. И ее с полным на то правом можно назвать исторической.

Во-первых, это была первая победа «Торино» во Флоренции в 21-м веке. Впрочем, что там 21 век!? «Торино» не выигрывал в гостях у «Фиорентины» с 31 октября 1976 года - по сути, целых полвека! Тогда туринцы также победили с минимальным счетом - 1:0.

В следующем туре команде Миранчука снова предстоит сыграть на выезде - но уже с «Эмполи», это случится через неделю, 28 января.