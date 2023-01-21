Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Дзаньоло предпочитает перейти в «Ювентус»

21 Января 2023 • 20:21 Комментировать

Полузащитник Николо Дзаньоло наверняка покинет «Рому» в обозримом будущем. Интерес к 23-летнему футболисту, желающему сменить обстановку, проявляют многие топ-клубы Европы. При этом Дзаньоло предпочитает остаться в Серии А. На первом месте в списке приоритетов футболиста находится «Ювентус». Об этом на своих страницах рассказывает Corriere dello Sport.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Николо Дзаньоло в 30 миллионов евро. За «Рому» полузащитник провёл 128 официальных матчей, в которых забил 24 гола и отдал 18 результативных передач на партнёров.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Верона Верона
Лечче Лечче
2
0
2.55 2.70 3.55
Видео
Перерыв
Салернитана Салернитана
Наполи Наполи
0
1
5.80 4.80 1.51
Видео
21.01.23 в 22:45
Фиорентина Фиорентина
Торино Торино
2.07 3.35 3.85
Видео
22.01.23 в 14:30
Сампдория Сампдория
Удинезе Удинезе
3.75 3.50 2.04
Видео
22.01.23 в 17:00
Монца Монца
Сассуоло Сассуоло
2.50 2.95 3.25
Видео
22.01.23 в 20:00
Специя Специя
Рома Рома
5.00 3.95 1.71
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Января
21:00 · Италия. Серия А
Бонуччи – о штрафе «Ювентуса»: «Мы не сдадимся»
20:21 · Италия. Серия А
​Дзаньоло предпочитает перейти в «Ювентус»
19:37 · Италия. Серия А
​Аллегри не собирается уходить из «Ювентуса»
19:30 · Италия. Серия А
«Салернитана» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
19:26 · Италия. Серия А
Влахович: «Потерять несколько очков нам не страшно»
18:59 · Италия. Серия А
«Верона» после победы над «Лечче» улучшила шансы на спасение
18:41 · Италия. Серия Б
«Венеция» опустилась на дно Серии Б, команда Ваноли проиграла три матча из пяти последних
18:33 · Италия. Серия А
В Италии считают, что «Ювентус» могли наказать за позицию Аньелли по Суперлиге
18:24 · Италия. Серия А
Помимо 15 очков «Ювентус» может потерять также Аллегри и лидеров
18:01 · Италия. Серия А
«Ювентус» может подать апелляцию, но суд не отменит вердикт
16:42 · Италия. Серия А
Галтье: «Не могу сказать, перейдёт ли Шкриньяр в «ПСЖ» этой зимой»
16:30 · Италия. Серия А
​Очоа рассказал, как мог оказаться в «Наполи»
15:52 · Италия. Серия А
​Спаллетти объяснил инцидент с Аллегри после 5:1
15:13 · Италия. Серия А
​Каррера отреагировал на снятие с «Ювентуса» 15 очков
14:58 · Италия. Серия А
​Аллегри отреагировал на снятие 15 очков с «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем