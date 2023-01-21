​Дзаньоло предпочитает перейти в «Ювентус»

Полузащитник Николо Дзаньоло наверняка покинет «Рому» в обозримом будущем. Интерес к 23-летнему футболисту, желающему сменить обстановку, проявляют многие топ-клубы Европы. При этом Дзаньоло предпочитает остаться в Серии А. На первом месте в списке приоритетов футболиста находится «Ювентус». Об этом на своих страницах рассказывает Corriere dello Sport.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Николо Дзаньоло в 30 миллионов евро. За «Рому» полузащитник провёл 128 официальных матчей, в которых забил 24 гола и отдал 18 результативных передач на партнёров.