​Аллегри не собирается уходить из «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не собирается покидать клуб после снятия с команды 15 очков за финансовые махинации.

«Я тренер «Ювентуса» и останусь тренером «Ювентуса». Если меня не уволят. В трудные времена нужно быть мужчиной и брать на себя ответственность», - высказался Аллегри, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.com.

Из-за снятия 15 зачётных баллов «Ювентус» опустился на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ближайший матч Серии А «Ювентус» проведёт уже в воскресенье, 22 января. Команда Массимилиано Аллегри будет принимать «Аталанту».