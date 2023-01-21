​Спаллетти объяснил инцидент с Аллегри после 5:1

Недавно «Наполи» разгромил «Ювентус» в чемпионате Италии со счётом 5:1. После игры Лучано Спаллетти настоял на рукопожатии с Массимилиано Аллегри, хотя расстроенный тренер «старой синьоры» хотел поскорее уйти в подтрибунное помещение. Рулевой неаполитанской команды объяснил своё поведение.

«Те, кто меня хорошо знает, понимают, что меня раздражало, что Аллегри мог уйти, не попрощавшись. В тот момент для меня не было ни стадиона, ни камер, ни миллионов людей у телеэкранов. Для меня были только я и он, и мы должны были попрощаться. Я всегда так делал даже тогда, когда проигрывал», - слова Спаллетти приводит Football Italia.