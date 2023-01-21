Моуринью может продолжить карьеру за пределами Европы

Португальский тренер Жозе Моуринью, ныне занимающий пост главного тренера «Ромы», может трудоустроиться на уровне сборных. Как стало известно журналистам таблоида Daily Mail, у «Особенного» есть предложение от национальной команды США.

Моуринью может сменить у руля американской команды нынешнего главного тренера Грегга Берхальтера, которого отстранили от работы из-за обвинения в домашнем насилии в отношении жены.

59-летний португалец занимает пост главного тренера «Ромы» с июля 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с «волками» рассчитано до середины 2024 года.