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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью может продолжить карьеру за пределами Европы

21 Января 2023 • 14:22 Комментировать (1)

Португальский тренер Жозе Моуринью, ныне занимающий пост главного тренера «Ромы», может трудоустроиться на уровне сборных. Как стало известно журналистам таблоида Daily Mail, у «Особенного» есть предложение от национальной команды США.

Моуринью может сменить у руля американской команды нынешнего главного тренера Грегга Берхальтера, которого отстранили от работы из-за обвинения в домашнем насилии в отношении жены.

59-летний португалец занимает пост главного тренера «Ромы» с июля 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с «волками» рассчитано до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Сборная Италии
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Комментарии (1)
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fughgkhj
21 Января 2023 в 14:25
Поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один ki ng-ba ll.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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