Камоцци - о «Ювентусе»: «Кто ошибается, тот платит»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником бывшего президента московского «Спартак», поделился мнением о наказании туринского «Ювентуса». Со «старой синьоры» сняли 15 очков за финансовые махинации.

«Кто ошибается, тот платит», - заявил Камоцци в интервью изданию «Чемпионат».

Из-за наказания на счету «Ювентуса» стало 22 очка, команда опустилась на десятое место в турнирной таблице. После 18 туров туринская команда отстает от лидирующего «Наполи» на 25 баллов.

Ближайший матч подопечные Массимилиано Аллегри проведут против «Аталанты» 22 января.