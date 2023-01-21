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Чемпионат Италии. Серия А

Уткин отреагировал на наказание «Ювентуса»

21 Января 2023 • 10:59 Комментировать

Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на санкции в отношении туринского «Ювентуса». Со «старой синьоры» решили снять 15 баллов за финансовые махинации.

«С наказанием «Ювентуса» на 15 очков чемпионат стал совсем интересным. Значит, всем придется в уме прибавлять «Юве» 15 очков и размышлять. А может, не прибавлять? Нервотрепка гарантирована», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

После снятия 15 баллов туринский гранд опустился на десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Теперь на счету подопечных Массимилиано Аллегри 22 очка. «Ювентус» отстает от лидирующего «Наполи» на 25 пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Василий Уткин
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