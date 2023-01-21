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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» сделал заявление после снятия 15 очков

21 Января 2023 • 04:24 Комментировать

Туринский «Ювентус» посредством своего официального сайта выступил с заявлением. «Старая синьора» планирует обжаловать решение суда, согласно которому с клуба сняли 15 баллов.

«Ожидаем публикации причин и объявляем об обращении в Коллегию спортивных гарантов в рамках Кодекса спортивной юстиции», - говорится в заявлении итальянского топ-клуба.

В связи с лишением 15 очков «Ювентус» опустился на десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Старую синьору» обвиняют в фиктивном приросте капитала: завышении стоимость игроков и занижении информации о расходах сотрудников, а также сокрытии размера зарплат футболистов.

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Ювентус
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