​«Рома» нашла замену Дзаньоло во Франции

В ближайшее время из «Ромы» уйдёт полузащитник Николо Дзаньоло. Футболист решил сменить обстановку и попробовать себя в другом месте. Между тем, Radio Radio сообщает о том, что в римском клубе уже нашли замену для Дзаньоло. В качестве идеального кандидата «волки» определили Уссема Ауа из «Лиона».

Уссем Ауа является воспитанником «Лиона», где он и проводит всю свою карьеру. 24-летний полузащитник оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 20 миллионов евро.

Всего за первую команду «Лиона» Уссем Ауа провёл 222 матча, в которых забил 41 гол и отдал 35 голевых передач на партнёров.