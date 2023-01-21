​Во Франции запретили трансляции матчей «Аталанты»

Телевизионная компания BeIN Sports объявила о том, что матчи «Аталанты» пока не будут транслироваться во Франции. Это связано с новым запретом министерства экономики, финансов и промышленности страны.

Запрет связан с тем, что титульным спонсором «Аталанты» является торговая платформа Plus 500, базирующаяся на Кипре. Во Франции считают, что спонсор клуба из Бергамо предлагает «инвестиционные услуги, связанные с рискованными финансовыми контрактами».

Стоит сказать, что BeIN Sports намерена постараться найти решение, чтобы матчи «Аталанты» снова можно было показывать во Франции.

На текущий момент «Аталанта» занимает пятое место в таблице Серии А.