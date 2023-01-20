​Бывших руководителей «Ювентуса» сурово наказали

С «Ювентуса» сняли 15 очков из-за финансовых махинаций клуба. С суровыми наказаниями также столкнулись бывшие руководители туринского клуба. Так, Фабио Паратичи (сейчас работает спортивным директором «Тоттенхэма») получил 2,5 года дисквалификации. Андреа Аньелли и Маурицио Арривабене столкнулись с 2 годами дисквалификации. Павела Недведа наказали 8 месяцами дисквалификации.

Как сообщают итальянские СМИ, дисквалификации будут распространены на УЕФА и ФИФА. Правда, судя по всему, они вступят в силу не сразу. «Ювентус» сможет подать апелляцию после того, как в ближайшие дни выйдет мотивировочная часть решений.