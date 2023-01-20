Последний клуб Лиги 1 интересуется бывшим игроком «Наполи»

Клуб Лиги 1 «Анже» заинтересован в подписании бывшего защитника «Сент-Этьена» и «Наполи» Фаузи Гулама, который в данный момент находится в статусе свободного агента. Об этом сообщает Foot Mercato.

Футболист года в Алжире - 2017 забил три гола и сделал 20 результативных передач за неаполитанцев в 160 матчах высшего итальянского дивизиона. В Неаполе он выиграл Суперкубок Италии (2014/15) и два титула Кубка Италии (2013/14, 2019/20).

До этого он играл в Лиге 1 за «Сент-Этьен», где выиграл Кубок французской лиги в сезоне, предшествовавшем его переезду в Италию.

В данный момент «Анже» замыкает турнирную таблицу чемпионата Франции.