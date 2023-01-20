«Лацио» хочет подписать нападающего «Реала» Диаса

Римский «Лацио» хочет подписать нападающего мадридского «Реала» Мариано Диаса. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, клуб из столицы Италии рассматривает доминиканского спортсмена в качестве альтернативного варианта для Чиро Иммобиле, который в настоящее время травмирован. Римляне столкнулись с трудностями при подписании игрока «Салернитаны» Федерико Бонаццоли, поэтому вариант с Мариано Диасом довольно однозначен.

«Лацио» в данный момент входит в пятёрку лучших команд Италии, имея в своём активе 34 очка. Столько же баллов за одинаковое количество матчей заработали и «Аталанта» с «Ромой», однако «Лацио» обгоняет их по дополнительным показателям.