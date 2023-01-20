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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» хочет подписать нападающего «Реала» Диаса

20 Января 2023 • 20:40 Комментировать

Римский «Лацио» хочет подписать нападающего мадридского «Реала» Мариано Диаса. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, клуб из столицы Италии рассматривает доминиканского спортсмена в качестве альтернативного варианта для Чиро Иммобиле, который в настоящее время травмирован. Римляне столкнулись с трудностями при подписании игрока «Салернитаны» Федерико Бонаццоли, поэтому вариант с Мариано Диасом довольно однозначен.

«Лацио» в данный момент входит в пятёрку лучших команд Италии, имея в своём активе 34 очка. Столько же баллов за одинаковое количество матчей заработали и «Аталанта» с «Ромой», однако «Лацио» обгоняет их по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лацио Чиро Иммобиле Федерико Бонаццоли Мариано Диас Трансферы футбола - зима 2023
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