«Ювентус» должен Криштиану Роналду 19 миллионов евро. Звёздный португальский футболист готов выбивать эти деньги через суд, о чём рассказывает Calcio Finanza. В настоящий момент 37-летний Роналду рассматривает вариант с подачей соответствующего иска.

За «Ювентус» Криштиану Роналду выступал в 2018-2021 годах. За три сезона португальский нападающий провёл 134 официальных матча. В них Роналду записал на свой счёт 101 гол и 22 результативных паса на партнёров.

В настоящий момент Криштиану Роналду является игроком «Аль-Насра». Португалец подписал контракт с саудовским клубом три недели назад.