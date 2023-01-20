​С «Ювентуса» могут снять 9 очков

В пятницу в Риме проходит второе спортивное судебное разбирательство в отношении «Ювентуса». В апреле прошлого года с туринцев были сняты обвинения, но дело снова было открыто после расследования, которое провела прокуратура Турина. В результате этого расследования были выявлены новые факты.

Как известно, «Ювентус» обвиняют в завышении трансферной стоимости игроков и тайных выплатах зарплаты игрокам во время пандемии.

Как сообщает Football Italia, прокурор Футбольной федерации Италии потребовал снятия с «Ювентуса» 9 очков. Также прокурор требует дисквалификации для функционеров, которые работали или работают в клубе. Так, например, экс-президента «старой синьоры» Андреа Аньелли могут отстранить на 16 месяцев.