Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​С «Ювентуса» могут снять 9 очков

20 Января 2023 • 17:40 Комментировать

В пятницу в Риме проходит второе спортивное судебное разбирательство в отношении «Ювентуса». В апреле прошлого года с туринцев были сняты обвинения, но дело снова было открыто после расследования, которое провела прокуратура Турина. В результате этого расследования были выявлены новые факты.

Как известно, «Ювентус» обвиняют в завышении трансферной стоимости игроков и тайных выплатах зарплаты игрокам во время пандемии.

Как сообщает Football Italia, прокурор Футбольной федерации Италии потребовал снятия с «Ювентуса» 9 очков. Также прокурор требует дисквалификации для функционеров, которые работали или работают в клубе. Так, например, экс-президента «старой синьоры» Андреа Аньелли могут отстранить на 16 месяцев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.01.23 в 17:00
Верона Верона
Лечче Лечче
2.55 2.70 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Января
17:32 · Италия. Серия А
​Шкриньяр согласился на переход в «ПСЖ» слухи
17:27 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентусу» интересен Гюндоган слухи
16:37 · Италия. Серия А
Шкриньяр требует от «ПСЖ» подписной бонус в размере 25 миллионов евро
15:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» договорился о трансфере защитника сборной Польши
14:54 · Англия. Премьер-лига
Ари: «Если бы не случай с тюрьмой, Кокорин играл бы в «Манчестер Сити» или «Баварии» 2
13:28 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Миранчуков: «Будем надеяться, что они смогут поиграть в одном европейском клубе»
13:21 · Англия. Премьер-лига
Звезда Серии А готов заменить Бензема в «Реале»
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» не намерена отпускать Сапату в аренду
12:30 · Англия. Премьер-лига
Энди Коул нашёл центрфорварда для «Манчестер Юнайтед»
12:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сразится с «Манчестер Юнайтед» за нидерландского игрока
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Ньюкасл» следят за ситуацией с Модричем
10:03 · Италия. Серия А
Известен итог переговоров между «Интером» и Шкриньяром 4
09:29 · Италия. Серия А
Хвича не может играть за «Наполи» - названа причина
08:46 · Италия. Серия Б
Наингголана пригласили в итальянский клуб
08:32 · Италия. Кубок
Ассистент Аллегри признался, что Кубок Италии важен для «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем