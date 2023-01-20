Похоже, защитник Милан Шкриньяр всё же сменит клубную прописку летом. Как стало известно журналистам Le Parisien, 27-летний словак дал согласие на переход в «ПСЖ». Гранду Лиги 1 Шкриньяр достанется бесплатно, поскольку действующий контракт игрока с «Интером» истекает в конце сезона.

«Интер» пытался договориться с Миланом Шкриньяром о продлении трудового соглашения. Тем не менее, эти переговоры не принесли «нерадзурри» желаемого результата.

За «Интер» Милан Шкриньяр играет с лета 2017 года. С тех пор словак провёл за команду 241 матч, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач на партнёров.