Известен итог переговоров между «Интером» и Шкриньяром

Центральный защитник сборной Словакии и миланского «Интера» Милан Шкриньяр отказался подписывать новое трудовое соглашение с «нерадзурри». Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Джанлука ди Марцио.

Итальянский топ-клуб предлагал игроку новый контракт с заработной платой в размере шести миллионов евро. Еще порядка 500 тысяч он мог заработать в качестве бонусов. Это предложение не устроило Шкриньяра – словак хочет зарабатывать минимум восемь миллионов евро.

Таким образом, Милан с большой долей вероятности сменит команду в ближайшем будущем. Ранее главным претендентом на защитника назывался французский «ПСЖ».