«Барселона» готова расстаться с Кесси при одном условии

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси может покинуть «Барселону» при определённом условии.

Слухи связывают ивуарийца с возвращением в итальянскую Серию А, а одним из вариантов развития событий называется обмен игрока на хавбека «Интера» Марсело Брозовича. Согласно Cat Radio, рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес не хотел бы терять 26-летнего футболиста, если для него не будет подписана замена.

Франк Кесси пополнил ряды «Барселоны» перед началом сезона 2022/23, перебравшись свободным агентом из «Милана». В 18 матчах за каталонцев во всех турнирах он отметился двумя голами и двумя ассистами.