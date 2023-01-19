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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» предлагает Зелиньски контракт с понижением зарплаты слухи

19 Января 2023 • 23:19 Комментировать

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис впечатлён тем, как команда переносит перестройку. Неаполитанцы уверенно лидируют в Серии А, хотя летом из клуба ушли такие игроки, как Лоренцо Инсинье, Калиду Кулибали, Дрис Мертенс и Давид Оспина. Как сообщает Il Mattino, де Лаурентис настроен продолжать процесс перестройки и установить лимит в 75 миллионов евро зарплаты на сезон для команды.

Отмечается, что полузащитнику Петру Зелиньски «Наполи» предлагает новый контракт со снижением зарплаты с 3,5 до 3,3 миллиона евро за сезон. Если поляк откажется, то его наверняка продадут летом.

Ранее сообщалось о том, что 28-летний Пётр Зелиньски интересен «Ливерпулю».

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Пётр Зелиньски
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