Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис впечатлён тем, как команда переносит перестройку. Неаполитанцы уверенно лидируют в Серии А, хотя летом из клуба ушли такие игроки, как Лоренцо Инсинье, Калиду Кулибали, Дрис Мертенс и Давид Оспина. Как сообщает Il Mattino, де Лаурентис настроен продолжать процесс перестройки и установить лимит в 75 миллионов евро зарплаты на сезон для команды.

Отмечается, что полузащитнику Петру Зелиньски «Наполи» предлагает новый контракт со снижением зарплаты с 3,5 до 3,3 миллиона евро за сезон. Если поляк откажется, то его наверняка продадут летом.

Ранее сообщалось о том, что 28-летний Пётр Зелиньски интересен «Ливерпулю».