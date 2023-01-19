​Меньян может вернуться в строй к плей-офф Лиги чемпионов

Голкипер «Милана» Майк Меньян по итогам последних тестов продемонстрировал хороший прогресс в своём восстановлении после травмы. Как сообщает Sky Sport Italia, 27-летний футболист может вернуться в строй уже к плей-офф Лиги чемпионов.

Майк Меньян в последний раз выходил на футбольное поле ещё в сентябре. С тех пор француз успел перенести ещё и рецидив.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом» пройдёт 14 февраля в Италии, а ответный – 8 марта в Англии.

Всего за «Милан» Майк Меньян провёл 48 официальных матчей. В них вратарь пропустил 42 гола.