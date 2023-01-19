​Моратти жалеет о трансферах Пирло и Зеедорфа в «Милан»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти ответил на вопрос, жалеет ли он о трансферах Андреа Пирло и Кларенса Зеедорфа в «Милан», которые имели место быть в своё время.

«Жалею тысячу раз», - высказался Моратти, чьи слова приводит Football Italia со ссылкой на Daily Milan.

Отметим, что Андреа Пирло сменил «Интер» на «Милан» летом 2001 года. Кларенс Зеедорф, в свою очередь, последовал тем же маршрутом спустя год - летом 2002 года.

Напомним, что накануне в матче за суперкубок Италии «Интер» разгромил «Милан» со счётом 3:0. Авторами голов стали Федерико Димарко, Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес.